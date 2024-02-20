Евросоюз выделит 75 млн евро на гуманитарные проекты для Украины

Еврокомиссия анонсировала пакет финансирования объемом 83 млн евро на различные гуманитарные проекты в Украине и Молдове для поддержки украинцев в условиях российской агрессии, сообщает Европейская правда.

75 миллионов евро из пакета предусмотрено на гуманитарные проекты по обеспечению крыши над головой, питьевой воды, поддержку учреждений образования и здравоохранения.

"Гуманитарная стратегия ЕС сосредоточена прежде всего на защите людей, которые испытывают последствия войны, особенно в прифронтовых районах" , – отметили в коммюнике.

Еще 8 миллионов евро выделяют на гуманитарные проекты на территории Молдовы.

Вместе с последним пакетом общие объемы финансирования, выделенные Еврокомиссией на гуманитарные программы с начала полномасштабной войны, достигают 926 млн евро, из которых 860 млн – на проекты в Украине и 66 млн – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

Еврокомиссия напоминает, что предоставлялись также значительные объемы помощи через Механизм гражданской защиты ЕС с участием многих стран-членов, такой помощи ввезли в материальном виде более 140 тысяч тонн.

Это "скорые", пожарные машины, лекарства, вещи для обустройства временного жилья, генераторы и тому подобное. Для оказания такой помощи привлекли в том числе собственные склады Евросоюза.