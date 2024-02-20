Российские войска обстреляли Никопольский район: ранены три человека
В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровщины получили ранения три человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Уже трое пострадавших за сегодня на Никопольщине. Враг атаковал райцентр и Червоногригорьевскую громаду.
87-летняя женщина получила серьезное ранение руки. Она - "тяжелая". Врачи делают все возможное.
В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. Еще один - 59 лет - будет лечиться дома".
В результате атаки изуродованы авто, частные дома, коммуникации.