Посол США уверена, что Конгресс одобрит помощь для Украины

Посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк выразила уверенность, что американский Конгресс в конце концов одобрит дополнительное финансирование для Украины, которое затормозилось из-за споров по борьбе с нелегальной миграцией, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на встрече с журналистами в Киеве 20 февраля.

Говоря о шансах на одобрение дополнительного бюджетного запроса в Палате представителей США, Бринк сказала, что "полностью, на 100%, на 1000% уверена, что мы продолжим вас поддерживать".

"Я дважды говорила со спикером (Палаты представителей Майком Джонсоном. – Ред.), я знаю, что он поддерживает Украину. Поэтому я уверена в принятии – хотя не могу сказать, когда это произойдет", – добавила она.

В то же время в комментарии ЕП посол признала, что отношение к различным составляющим помощи Украине в Конгрессе отличается.

"Помощь состоит из помощи по безопасности, макрофинансовой помощи, которая идет в бюджет, а также экономической помощи. Важность части по безопасности самоочевидна. Но я также лично объясняла многим законодателям, и представители правительства объясняют, почему бюджетная и экономическая поддержка также важны для того, чтобы Украина устояла. Также это важно для того, чтобы Украина стала обеспечивать сама себя", – отметила она.

Бринк еще раз подчеркнула, что уверена в принятии поддержки Украины в Конгрессе.

"По поводу четкого времени и состава этой помощи – этого я не знаю, потому что это очень политизированное решение", – добавила посол США.

Как известно, Сенат США на прошлой неделе одобрил многострадальный проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, включая помощь для Украины. Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе, хотя перед тем говорил, что компромиссный проект в полном виде не имеет шансов в Палате представителей, если будет одобрен в Сенате. Палата ушла на перерыв до конца февраля.