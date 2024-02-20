Путин заявил, что Россия всегда достойно обращалась с военнопленными

Российский диктатор Владимир Путин после сообщений о расстреле украинских пленных цинично заявил, что Россия "всегда придерживалась международных правовых документов и конвенций" по обращению с военнопленными, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Путин во время встречи с Министром обороны России Сергеем Шойгу сообщают пропагандистские СМИ.

Президент страны-агрессорки сказал, что сейчас российские войска должны продолжать практику обращения с военнопленными в "строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями". Он также добавил, что россияне "всегда так действовали", он вроде бы знает, что пленных содержали "достойно".

Путин попросил Шойгу и на Авдеевском направлении "придерживаться такой же практики".

В целом о ситуации с Авдеевкой он сказал, что события там нужно развивать.

Что предшествовало: