Украина планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы преодолеть польскую блокаду
Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.
Одновременно с этим, "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.
Напомним:
Во вторник польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.
Польские фермеры, которые блокируют движение вблизи пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продолжить протест еще на месяц - до апреля.
Сообщалось, что в случае, если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.
ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП) начинает формировать контейнерные караваны для обеспечения альтернативного логистического пути через Дунай, в обход заблокированной границы на западе страны.