Кулеба: Если бы США вовремя оказали помощь, Авдеевка не была бы потеряна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине, из-за чего пришлось отступить защитникам Авдеевки в Донецкой области, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту CNN Кристиан Аманпур.

По словам Кулебы, Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты".

"Люди должны понять одну простую вещь. Принятие закона – это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время. И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против превосходящих сил России", – добавил он.

A tenuous moment here in Ukraine, with US aid still stalled in Congress. Ukraine’s soldiers “are making miracles,” Foreign Minister @DmytroKuleba tells me, “but the reason they have to sacrifice themselves and die is because someone is still debating a decision.” pic.twitter.com/ANmNkpM9ZH — Christiane Amanpour (@amanpour) February 20, 2024

Глава МИД подчеркнул, что причина, по которой украинские военные вынуждены "жертвовать собой и умирать", заключается в том, что "кто-то все еще обсуждает решение".

"Я уважаю внутреннюю политику (США. – Ред.) и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – подытожил министр.

Как известно, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить дополнительную помощь Украине из-за отсутствия компромисса со стороны республиканцев в Палате представителей по урегулированию миграции на границе с Мексикой.

В Белом доме ранее заявили, что видят сопричастность Конгресса в том, что украинские военные не смогли удержать оборону Авдеевки.