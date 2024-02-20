Генштаб: Оккупанты дважды пытались наступать на Купянск

На Купянском направлении в течение суток Силы обороны отразили две атаки российских захватчиков, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 20 февраля.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 99 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Хреновка, Клюсы Черниговской области; Старая Гута, Кучеривка, Новая Слобода, Волфино, Мирополье, Степок, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления у Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах н.п. Шевченково, Ивановка, Глушковка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки неподалеку от Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах Степного, Ласточкиного, Северного, Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи н.п. Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Елизаветовка.

На Новопавловском направлении враг 6 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Водяное, Старомайорское Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника вблизи Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Понятовка, Белозерка, Огромное, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийским средствам противника.