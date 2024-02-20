Politico: Белый дом пытался отговорить РФ от запуска ядерного оружия в космос

Администрация президента США Джо Байдена пыталась вести с РФ тайные переговоры, чтобы отказать от испытаний космического ядерного оружия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что официальные лица США широко не распространяли информацию об усилиях РФ по разработке нового космического оружия из-за того, что администрация пыталась начать переговоры, чтобы убедить Россию отказаться от этой программы.

По словам представителя США и человека, знакомого с ситуацией, высокопоставленные чиновники разведки и администрации связывались с Россией (а также с Индией и Китаем как возможными посредниками) по поводу проекта в течение нескольких недель, прежде чем о нем узнала общественность.

Администрация была обеспокоена тем, что, если об этой программе узнают в Конгрессе или среди общественности, это может сорвать начатые попытки заставить Россию прекратить эти испытания.

Администрация Байдена также беспокоилась, что, если подробности разведывательной информации будут раскрыты, источник этой информации может исчезнуть.

США озабочены испытаниями РФ

Чиновники отказались сообщить, отреагировала ли Россия на первоначальный запрос, но заявили, что с тех пор, как об этой программе стало известно общественности, РФ не проявила никакого желания участвовать в этом вопросе.

Теперь официальные лица США все больше обеспокоены тем, что Россия продолжит испытания своего противоспутникового ядерного оружия космического базирования.

Если бы Россия преуспела в запуске, это продемонстрировало бы, что она может иметь возможность взорвать ядерное оружие в космосе и повредить спутники, на которые США и другие страны полагаются для связи, интернета и военных операций.

США давно следят за разработкой РФ противоспутникового оружия

Ранее администрация занижала уровень разведывательной информации о России, особенно о ее операциях в Украине, отчасти для того, чтобы публично оказывать давление на Москву.

Однако официальные лица подсчитали, что космическая информация очень секретна и что работа по дипломатическим каналам будет более эффективной. Они опасались, что если эта информация станет публичной, то это разгневает российского диктатора Владимира Путина.

Высокопоставленные представители разведки и администрации уже более года отслеживают прогресс России в производстве ядерного противоспутникового оружия космического базирования, собирая информацию о его конструкции, сборке и испытаниях.

США пытались надавить на РФ

В последние недели администрация Байдена начала все больше беспокоиться о том, что РФ сделает шаг по запуску своего устройства. И она поделилась этими опасениями с избранной группой законодателей на Капитолийском холме.

Представители администрации Байдена заявили законодателям, что хотят держать разведданные в секрете, чтобы иметь возможность отслеживать достижения России и ее потенциальные испытания.

Высокопоставленные чиновники разведывательного сообщества, Белого дома и Госдепартамента в январе разработали план, как попытаться заставить Россию отступить, оказывая дипломатическое давление через посредников.

Официальные лица США обратились к своим коллегам в Китае и Индии, подняв вопрос о развитии российских возможностей и космоса и подчеркнув опасность и возможность того, что их спутники также могут быть повреждены.

Утечка информации

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан должен был проинформировать законодателей об этих планах, прежде чем председатель Палаты представителей по разведке Майк Тернер на прошлой неделе опубликовал эту информацию первыми, вызвав волну историй о разведке и российском противоспутниковом оружии.

Госсекретарь Энтони Блинкен в последние дни разговаривал со своими коллегами в Китае и Индии, в частности на Мюнхенской конференции по безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что разведывательное сообщество серьезно обеспокоено широким рассекречиванием этих разведывательных данных.

"Они также считают, что начинать с частного взаимодействия, а не сразу же публиковать разведданные, может быть гораздо более эффективным подходом" , - добавил Кирби.

Угроза размещения Россией ядерного оружия в космосе

В среду, 14 февраля, глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США, поскольку по данным разведки Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил эту информацию, а президент Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.