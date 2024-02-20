Заместителю главы Запорожского облсовета объявлено подозрение в деле о взятке

НАБУ и САП сообщили заместителю главы Запорожского областного совета, его помощнику и депутату облсовета о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу коммунального медицинского учреждения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как установило следствие, в течение 2023-2024 годов подозреваемые неоднократно предоставляли одному из директоров областной больницы денежные средства, чтобы тот способствовал победе заранее определенных компаний в объявленных медучреждением тендерах, а также открытию медучреждением счета в определенном банке и размещении на нем средств.

Как сообщили правоохранители, 19 февраля лиц разоблачили "на горячем" сразу после предоставления ими дежурной части неправомерной выгоды. Общая сумма неправомерной выгоды составляет более 650 тысяч гривен.

Квалификация действий подозреваемых:

заместителя главы Запорожского облсовета - ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

его помощника - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины;

депутата облсовета - ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Что известно о деле

Вчера, 19 февраля, мы сообщали, что СБУ и НАБУ задержали заместителя главы Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

По данным источников в правоохранительных органах речь идет об экс-прокуроре Генеральной прокуратуры Украины Куценко Владиславе Игоревиче. 23 декабря 2020 он был избран заместителем главы Запорожского областного совета.

Как рассказали в НАБУ, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения. За взятку руководитель медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках. Также он должен способствовать финансовым операциям в медицинском учреждении в интересах финансовых учреждений.

Заместитель главы облсовета и его приспешников был задержан "на горячем", сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.