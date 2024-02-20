Блокада границы: Дуда сделал заявление о протестах польских фермеров

То, что сейчас происходит на границе, - это определенный конфликт интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине. Стороны пытаются решить эту проблему, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Польши Анджея Дуды в интервью "Украинскому Радио".

"Мы пытаемся решить эту проблему" , - сказал Дуда.

По его мнению, это определенный конфликт интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.

Польский президент добавил, что "эти протесты на данный момент, можно сказать, прокатились практически по всему Европейскому союзу", ведь "фермеры боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран ЕС".

"Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. Проблема в том, что Россия напала на Украину" , - отметил он.

Дуда подчеркнул, что поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть будет его защищать. В то же время, он отметил, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.

Польский президент также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

"У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате достигнутых договоренностей в трехсторонней формуле Польша-Украина-водители. Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем, путём переговоров" , - подчеркнул он.

В то же время Дуда отметил, что его государство и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российским оккупантам.

Блокада границы

Напомним, ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

Кроме того, польские протестующие приступили к более жесткому ограничению движения транспорта на границе с Украиной.

А сегодня вечером польские протестующие ослабили ограничение движения легковых автомобилей и автобусов возле границы с Украиной.