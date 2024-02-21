Close button

Курс валют НБУ на 21 февраля

Курс валют НБУ на 21 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 февраля, достиг уровня 38.4756 за 1 доллар.

Евро подорожал на 30 коп до 41.5421 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 48.4754 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.6009 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.6103 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.475600 +0.1909
EUR Евро 41.542100 +0.3018
GBP Фунт стерлингов 48.475400 +0.2061
CHF Швейцарский франк 43.600900 +0.1499
PLN Польский злотый 9.610300 +0.0827

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics