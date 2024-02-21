Курс валют НБУ на 21 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 февраля, достиг уровня 38.4756 за 1 доллар.

Евро подорожал на 30 коп до 41.5421 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 48.4754 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.6009 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.6103 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.475 600 EUR Евро 41.542 100 GBP Фунт стерлингов 48.475 400 CHF Швейцарский франк 43.600 900 PLN Польский злотый 9.610 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.