Курс валют НБУ на 21 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 21 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 февраля, достиг уровня 38.4756 за 1 доллар.
Евро подорожал на 30 коп до 41.5421 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 21 коп до 48.4754 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 43.6009 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 8 коп до 9.6103 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.475600
|EUR
|Евро
|41.542100
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.475400
|CHF
|Швейцарский франк
|43.600900
|PLN
|Польский злотый
|9.610300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.