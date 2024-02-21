РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько целей сбило ПВО
В ночь на 21 февраля нанесли удар по Украине беспилотниками Shahed и ракетами разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 "Шахедов" и одну ракету Х-59.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Всего оккупанты применили:
- зенитную управляемую ракету С-300 (место запуска – Ростовская область РФ),
- управляемую авиационную ракету Х-59 (Белгородская область РФ),
- 4 крылатых ракеты Х-22 (Ростовская область РФ),
- 19 ударных беспилотников типа Shahed (Приморско-Ахтарск, РФ).
"В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не пораженных враждебных БпЛА – не достигла своих целей", – говорится. в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.