РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько целей сбило ПВО

В ночь на 21 февраля нанесли удар по Украине беспилотниками Shahed и ракетами разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 "Шахедов" и одну ракету Х-59.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты применили:

зенитную управляемую ракету С-300 (место запуска – Ростовская область РФ),

управляемую авиационную ракету Х-59 (Белгородская область РФ),

4 крылатых ракеты Х-22 (Ростовская область РФ),

19 ударных беспилотников типа Shahed (Приморско-Ахтарск, РФ).

"В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19-ти "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не пораженных враждебных БпЛА – не достигла своих целей" , – говорится. в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.