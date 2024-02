Китайские банки перестали принимать платежи от подсанкционных компаний РФ – СМИ

Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Об этом сообщает "Коммерсантъ", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

ICBC, CCB и Bank of China занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в Китае. Банки уведомили российских клиентов о прекращении приема платежей с начала января 2024 года. Отмечается, что операции с неподсанкционными кредитными организациями продолжаются.

По данным источника в российском банке, ICBC и CCB отклоняют все поступающие от российских подсанкционных финансовых организаций платежи, вне зависимости от системы, через которую они идут – SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS. Отмечается, что китайские банки объясняют свое решение внутренней политикой кредитных организаций.

Стоит отметить, что Китай не вводил против РФ и российских компаний санкций после полномасштабного вторжения в Украину. Но многие китайские компании вынуждены придерживаться санкционной политики стран Запада, желая избежать вторичных санкций и намереваясь сотрудничать с США и ЕС.