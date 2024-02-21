ВСУ уничтожили еще один российский Су-34 – командующий Воздушными силами

Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло - сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!" , – написал Олещук.

Напомним, 16 февраля ВСУ уничтожили российский самолет Су-34. Перед этим утром 17 февраля Воздушные силы сбили три российских самолета – два Су-34 и один Су-35.

19 февраля Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета – Су-34 и Су-35.