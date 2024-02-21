В Пентагоне прокомментировали выход ВСУ из Авдеевки

В Минобороны США прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки и назвали его "стратегическим", чтобы сохранить собственную артиллерию и снаряды. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Суспільне.

По ее словам, если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то он не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда военным будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут содержать оружие партнеров.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября" , — сказала спикера Пентагона.

Она предположила, что сейчас нет текущих беспокойств, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.