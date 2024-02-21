ВСУ отбили 20 атак российских войск на Марьинском направлении – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили 20 штурмов российских войск на Марьинском направлении. Всего на фронте произошло 66 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 21 февраля.

Всего враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка, Шевченково, Ивановка, Глушковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Веселое, Раздолевка, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Саблуковка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты предприняли 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм.

В зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийских средствах противника.