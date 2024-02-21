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Россия потеряла еще более 1100 военных и 70 бронемашин – Генштаб

Россия потеряла еще более 1100 военных и 70 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1130 своих военных, 70 бронемашин, 53 артсистемы, 39 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 406 080 (+1 130) человек,
  • танков − 6 516 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 12 338 (+70) ед,
  • артиллерийских систем − 9 826 (+53) ед,
  • РСЗО − 992 (+4) ед,
  • средств ПВО − 678 (+3) ед,
  • самолетов − 338 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 560 (+39) ед,
  • крылатых ракет − 1 903 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 861 (+56) ед,
  • специальной техники – 1 558 (+7) ед.

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