Россия потеряла еще более 1100 военных и 70 бронемашин – Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1130 своих военных, 70 бронемашин, 53 артсистемы, 39 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 406 080 (+1 130) человек,
- танков − 6 516 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 12 338 (+70) ед,
- артиллерийских систем − 9 826 (+53) ед,
- РСЗО − 992 (+4) ед,
- средств ПВО − 678 (+3) ед,
- самолетов − 338 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 560 (+39) ед,
- крылатых ракет − 1 903 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 861 (+56) ед,
- специальной техники – 1 558 (+7) ед.