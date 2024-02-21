Россия потеряла еще более 1100 военных и 70 бронемашин – Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 1130 своих военных, 70 бронемашин, 53 артсистемы, 39 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составили: