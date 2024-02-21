В Варшаве обеспокоены: украинская продукция вытесняет польскую в Германии

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил об обеспокоенности тем, что украинская агропродукция вытесняет польскую на немецком рынке.

Колодзейчак отметил, что украинское зерно пока проходит через Польшу транзитом и не импортируется в страну. "Ни пшеница, ни кукуруза, ни рапс. Эти продукты здесь не остаются" , – подчеркнул он.

Представитель министерства рассказал, что за последние несколько недель получил несколько информационных сообщений о якобы разгрузке украинских товаров в Польше, которые должны были бы только пройти только через страну. "Ни одна из этих сведений не подтвердилась" , – отметил он, хотя в то же время призвал быть внимательными к таким ситуациям и сообщать о возможных нарушениях.

"Если бы я протестовал сегодня, я бы заблокировал другую границу. Я не хочу никому здесь намекать, но Польша ввела эмбарго на продукты из Украины, которые нас больше всего беспокоят.

Германия, мы также видим протесты в Германии и голоса немецких фермеров, что они не хотят этих продуктов из Украины, где можно увидеть, что компании много покупают в Польше, но правительство не ввело эмбарго на эти продукты, которые вызывают беспокойство, и немецкий рынок также был отобран у нас украинской продукцией (...)" , – сказал замминистра.

По его словам, следует ввести квоты на товары из Украины, поступающие в ЕС. Также следует сделать более эффективным их транспортировку за пределы ЕС. "Сейчас мы даем себя вытеснить с западноевропейских рынков, и это факт" , – подытожил он.

Во вторник по всей Польше прошли многочисленные акции протеста фермеров, которые блокировали дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом".