Индексация пенсий в 2024 году: на сколько вырастут выплаты

Индексацию пенсий в 2024 году планируется произвести с коэффициентом 1,079. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, максимальный - 1 577 гривен.﻿ Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Установить, что с 1 марта 2024 года перерасчет пенсий проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для расчета пенсии, в размере 1,079" , - говорится в проекте.

Индексация на 7,9% касается пенсий, назначенных до 2021 года. Уровень повышения пенсий, назначенных в 2021-2023 годах, составит 100 гривен.

Индексация с 1 марта будет проведена пенсионерам, уплачивавшим страховые взносы, военным, чернобыльцам с инвалидностью, получающим страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Кроме того, 1 июля будет проведена пенсия государственным служащим, работникам органов местного самоуправления, депутатам и ученым.

Размер увеличения не может превышать 1577 гривен (размер увеличения, применявшегося в 2023 году, 1500 гривен, увеличен на показатель роста потребительских цен в 2023 году - 5,1%).

Повышение минимальных выплат

Кроме того, предлагается с 1 марта 2024 повысить минимальную пенсионную выплату:

получателям минимальной пенсионной выплаты в размере (пенсионеры с малым страховым стажем) - с 2520 гривен до 2720 гривен,

пенсионерам в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин – с 2 760 гривен до 2 980 гривен,

неработающим пенсионерам в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, пенсионерам в возрасте более 80 лет со стажем 20/25 соответственно у женщин/мужчин, 40% от минимальной заработной платы по состоянию на 1 марта 2023 года с 3 120 гривен до 3 370 гривен,

пенсионерам в возрасте более 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин – с 3 000 гривен до 3 240 гривен.

Если у лиц, которым исполнилось 70 лет и более, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 240 гривен. При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 3 370 грн, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше 3 240 гривен.

Также проектом акта предлагается:

осуществить ежегодный автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам;

обеспечить перерасчет пенсий и ежемесячных страховых выплат по индексации по материалам дел.

Обоснование проекта индексации

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, показатель средней заработной платы (дохода), применяемый для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором производится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествующими году, предшествующему году, в котором производится увеличение.

Показатель роста потребительских цен в 2023 году составил 5,1%. Показатель средней заработной платы (дохода) за 2020-2022 годы составил 12 236,71 гривен, за 2021-2023 годы – 13 548,21 гривен. Соответственно, показатель роста средней заработной платы будет составлять 10,72%. Таким образом, показатель индексации пенсий будет составлять 7,9% ((5,1% + 10,72%) /2).

Индексация в 2023 году

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения – 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн. или на 14,9% до 5 311,44 грн.