В польском правительстве не исключают новых ограничений на украинскую агропродукцию

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак не исключил дальнейших ограничений украинского импорта, сообщает Европейская правда.

В эфире заместителя министра сельского хозяйства спросили, среди прочего, рассматривает ли правительство возможность введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины. По словам Колодзейчака, такой вариант не будет исключен в случае отсутствия сотрудничества с украинской стороны.

"Мяч на поле Украины. Или вы договариваетесь с Польшей, или мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров" , – заявил Михал Колодзейчак.

Сейчас в Польшу нельзя импортировать пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

Колодзейчак сообщил, что министр Чеслав Секерский должен провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду.

Представитель Министерства сельского хозяйства и развития села также объявил, что переговоры с протестующими фермерами начнутся со следующей недели.

Михал Колодзейчак также заявил, что сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились, но вместе с тем украинская продукция вытесняет польскую на немецком рынке.