США способны быстро восстановить помощь Украине после решения Конгресса

Оборонное ведомство США уверяет, что способно обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект. Об этом заявила во вторник заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

"Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия (по финансированию помощи – ред.), я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (пакеты, выделенные по распоряжению президента – ред.) украинцам" , - отметила представитель оборонного ведомства.

В связи с этим она подчеркнула, что обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы всякий раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.

Отметим, что администрация США на всех уровнях последовательно призывает Палату представителей немедленно обеспечить оказание Украине помощи, приняв законопроект с внешней поддержкой, который на прошлой неделе поддержал Сенат США.