Безос продал еще 14 млн акций Amazon на 2,4 миллиарда долларов – Bloomberg

Миллиардер Джефф Безос на днях продал еще 14 миллионов акций Amazon.com Inc. на сумму около 2,4 млрд долл, завершив лишь за девять торговых дней свой план по продаже до 50 млн акций компании.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Последняя транзакция, в результате которой общая сумма выплат Безоса составила 8,5 млрд долл, произошла в течение трех торговых дней. До этого третий самый богатый человек в мире не продавал акции компаний с 2021 года.

По данным Bloomberg Billionaires Index, в настоящее время состояние Безоса составляет 191,3 миллиарда долларов.

Безос, основавший Amazon и владеющий компанией по исследованию космоса Blue Origin и Washington Post, не раскрыл планов по доходам. 2 ноября он объявил, что переезжает в Майами из региона Сиэтла.

В 2022 году штат Вашингтон ввел 7% налога на прирост капитала – чего нет во Флориде – это означает, что переезд Безоса, вероятно, сэкономит сотни миллионов долларов на налогах.