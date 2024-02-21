Буданов: РФ не хватит сил на захват Донецкой и Луганской областей в этом году

Россия не имеет сил для достижения своей главной стратегической цели − захвата Донецкой и Луганской областей до конца этого года, считает глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

"У них не хватит сил (чтобы захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году − ред.)" , – сказал Буданов.

Глава разведки признал, что украинские силы, которые уступают оккупантам по численности и вооружению, находятся в сложном положении.

В то же время он уверяет, что "Россия также имеет проблемы" − ее профессиональную армию в значительной степени уничтожили в первый год вторжения, и сейчас страна-агрессор бросает необученных призывников на самоубийственные штурмы. Кроме того, ВС РФ используют больше артиллерийских снарядов, чем Россия может произвести.

Западные чиновники и аналитики считают, что прогноз Буданова является оптимальным сценарием для Украины на этот год. Если Украина сможет вести разумную оборонительную борьбу, истощая российские силы, одновременно восстанавливая свои собственные, то, по их мнению, она сможет начать новое контрнаступление против ослабленного противника в 2025 году.

Недавнее исследование, проведенное лондонским аналитическим центром "Королевский Объединенный институт оборонных исследований", показало, что российские войска, вероятно, достигнут своего пика в конце этого года, а в 2025 году все больше будут испытывать недостаток боеприпасов и бронетехники.

В то же время издание акцентирует на том, что сейчас важным является вопрос, поступит ли Украине дополнительная поддержка со стороны США, которая сейчас заблокирована республиканцами в Конгрессе.

По данным WSJ, украинское руководство, западные военные планировщики и аналитики выражают обеспокоенность по поводу нехватки техники и живой силы после неудачного контрнаступления Украины в прошлом году.

Россия со своей стороны доказала, что способна найти солдат для своей армии. По словам Буданова, российская армия насчитывает 510 000 военнослужащих в Украине и вокруг нее и способна вербовать около 30 000 ежемесячно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в декабре, что в Украине насчитывается около 600 000 военнослужащих различных родов войск, хотя военные командиры говорят, что не все они боеспособны.

Издание также акцентирует, что Москва не использует свои войска эффективно − все ее незначительные продвижения вперед осуществляются ценой десятков тысяч жизней.

Буданов также пытался рассмотреть захват Авдеевки в более широком контексте. По его словам, российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы захватить город. По другим подсчетам, прошло почти десять лет, поскольку оккупанты атаковали город с 2014 года.