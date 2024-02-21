Блокада продолжается: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

В среду 21 февраля польские аграрии продолжают блокировать движение на границе с Украиной, по состоянию на утро очереди на въезд из РП в нашу страну ожидали около 2500 грузовиков.﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Польские фермеры по-прежнему блокируют 6 направлений, 6 пунктов пропуска: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

По состоянию на утро сегодня совокупно на этих шести направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидали пересечения границы в сторону нашего государства где-то 2500 грузовиков. Больше всего - напротив "Краковца", "Ягодина" и "Равы-Русской" , – сообщил Демченко.

Спикер отметил, что вчера ситуация была другой, поскольку польские фермеры практически сделали невозможным движение для грузовиков по всем направлениям, а на трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Устилуг" и "Угринов" – ограничили движение и для легковых автомобилей и автобусов. Впрочем, к 18:00 движение для авто и автобусов нормализовалось.