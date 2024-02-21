За два года из Германии уехали более 300 тысяч украинских беженцев

За два года Германию покинули более 300 тысяч украинских беженцев, которые приехали туда после начала полномасштабной войны РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

Через два года после начала российской агрессии в центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировано почти 1,143 миллиона украинских беженцев.

Около 682 тысяч из них – женщины и около 458 тысяч – мужчины. 321 тысяча беженцев, которые приехали в Германию после начала войны, уже не живут здесь.

Сколько из них вернулись в Украину, а сколько сейчас живут в другой стране, статистически не фиксируется.

Из украинцев трудоспособного возраста в ФРГ трудоустроен 21%.