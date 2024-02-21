Россияне сообщают о самоубийстве "военкора", имевшего конфликт с Соловьевым

Пропагандисты и российские СМИ сообщают о самоубийстве Z-блогера Андрея "Мурза" Морозова. Он оставил сообщение-предсмертную записку, где сообщил о конфликте с Владимиром Соловьевым и его приспешниками, сообщает Украинская правда.

Утром 21 февраля Морозов опубликовал пространное сообщение в Telegram, где заявил, что решил покончить с собой из-за необходимости удалить пост о гибели 16 тысяч российских солдат в боях за Авдеевку.

Он сообщил, что после сообщения о потерях россиян, командование заставило его удалить пост из-за давления "политических проституток во главе с Владимиром Соловьевым, которые сосут сами приехать и нажать на курок".

"Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не решится взять на себя это пустяковое дело" , – говорится в посте.

Ранее на Морозова с критикой набросились пропагандисты Юлия Витязева и Армен Гаспарян в эфире "Соловьев LIVE". Они назвали его пост "пораженческим высером", который "тянет на фейки и клевету в адрес МО РФ", а также "зверской дискредитацией" российской армии.

О том, что Морозов в итоге покончил с собой, сообщили адвокат Максим Пашков, жена Игоря Стрелкова и еще несколько пропагандистских телеграм-каналов.

Морозов воевал с 2014 года в составе так называемой "народной милиции ЛНР". По данным The Insider, он обслуживал дроны и системы связи.