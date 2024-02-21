Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ – журналист

Постоянные представители ЕС дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден ко второй годовщине российского вторжения в Украину. Об этом пишет редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, сообщает Европейская правда.

"Послы ЕС только дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС. Должен быть опубликован в канун годовщины 24 февраля", - написал он.

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европейский Союз уже готовит новый пакет санкций против России, и о нем может быть объявлено на этой неделе.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют объявить о новых санкциях против России из-за смерти в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных. Кроме того, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.