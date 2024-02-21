В Украине объявляли тревогу из-за взлета носителей "Кинжалов" (Обновлено)

В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31К – носителей ракет "Кинжал".

О ракетной опасности сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" , – говорится в сообщении.

﻿В 12:24 зафиксировали взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

В 13.21 объявили отбой тревоги.