В Украине объявляли тревогу из-за взлета носителей "Кинжалов" (Обновлено)
В Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31К – носителей ракет "Кинжал".
О ракетной опасности сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", – говорится в сообщении.
В 12:24 зафиксировали взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
В 13.21 объявили отбой тревоги.