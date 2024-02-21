Украина потеряла 3,5 млн рабочих мест из-за вторжения РФ – премьер
Из-за российской агрессии Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK.
"Из-за российской агрессии на мою страну потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест", – сказал Шмыгаль.
Напомним, по состоянию на 12 февраля с начала проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ привлечено 87 852 безработных.