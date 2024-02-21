В Украине может подорожать автогаз из-за блокады границы

Блокада польскими фермерами украинской границы может привести к удорожанию автогаза на АЗС до 3 гривен за литр. Цены уже пошли вверх.﻿ Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Можно сказать, что рост цен на автогаз действительно имеет под собой именно эту причину (блокаду границы, - ред.)" , - сказал он.

Куюн напомнил, что автогаз пострадал осенью прошлого года, когда польские перевозчики заблокировали границу, "из-за того, что 30% импорта поступало через польскую границу автотранспортом". Тогда, кроме роста цен, наблюдался дефицит на некоторых АЗС.

"Сейчас дефицита не будет, поскольку экзамен этот сдали операторы. Но Польша остается крупным поставщиком. Соответственно газовозы поедут в объезд польской границы в Словакию, в Румынию. И этот объезд будет стоить до 3 гривен за литр" , - считает эксперт

В то же время блокада границы не должна повлиять на бензин и дизель, поскольку они перевозятся из Польши в основном по железной дороге.

"Надеемся, что собственный экспорт не будут блокировать" , - сказал Куюн.

По его словам, наблюдаемый на АЗС рост цен на бензин и дизель вызван в первую очередь повышением мировых цен на нефть, которые выросли с начала года примерно на 10% с 77 до 84 долларов за баррель.

Цены на горючее

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены 20 февраля составляют на АЗС: на бензин А-95 -51,17 грн/л (+0,43 грн с начала месяца), на дизельное топливо 51,47 грн за литр (+0,65 грн), на автогаз 26,88 грн за литр (-0,50 грн). Автогаз начал дорожать в последние дни.

Напомним, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры.