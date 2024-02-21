Умер диссидент и экс-нардеп Степан Хмара

На 87-м году жизни скончался правозащитник, общественный деятель, диссидент, бывший народный депутат и Герой Украины Степан Хмара.﻿﻿ Об этом написала жена Роксолана Хмара, сообщает Украинская правда.

"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире человек умер. Все. Мы все делали все, что могли и даже больше.

Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86 лет. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет! Я знаю..." , – написала жена диссидента.

В последнее время Степан Хмара тяжело болел. В сентябре 2023 года его госпитализировали в венскую клинику.