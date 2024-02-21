Международные эксперты поддержали конфискацию замороженных активов РФ – Bloomberg

Группа экспертов по правовым вопросам одобрила арест замороженных активов российского центрального банка на 300 млрд долларов, поскольку такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы вторжения России в Украину.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Письмо, которое было разослано в столицы стран "Большой семерки", подписано десятью экспертами и практиками международного права из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

"Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России" , - написали эксперты.

Среди тех, кто подписал письмо, - Гарольд Хонджу Коу, профессор юридического факультета Йельского университета и бывший декан, который также был юрисконсультом Госдепартамента США при администрации Обамы, и Филип Зеликов из Института Гувера , адвокат и бывший карьерный дипломат, работавший в правительстве, в том числе в качестве стратегического консультанта администрации Байдена. Семь других подписавших – ученые и практики международного права из Европы и один – из Японии.

Хотя анализ был запрошен заинтересованными правительствами, в том числе некоторыми странами "Большой семерки", авторы написали, что "никто из нас не действует от имени спонсоров или клиентов".

По мнению ученых-юристов, конфискация была бы незаконной, если бы была применена против невиновного государства, которое не нарушило свои международные обязательства. Такие действия разрешены, утверждают они, если они предпринимаются против государства-нарушителя и направлены на то, чтобы убедить его прекратить свое незаконное поведение и выполнить свое обязательство по выплате компенсации пострадавшим или, если уговоры не помогают, добиться этой компенсации с помощью активов государства-нарушителя.

Конфискация активов

Письмо пришло в то время, когда страны "Большой семерки" обсуждают, что делать с активами, поскольку потребности Украины в финансировании остаются постоянно высокими, а война не проявляет никаких признаков утихания. ЕС медленно добивается прогресса в реализации планов, по крайней мере, планируя налог на непредвиденную прибыль, полученной за счет активов. В прошлом году активы принесли прибыль в размере 4,4 млрд евро.

По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, Великобритания и США подталкивают союзников по "Большой семерке" к полной конфискации активов центрального банка РФ. Канада открыта для этой идеи. По информации Bloomberg, европейские члены группы, особенно Франция и Германия, в настоящее время выступают против этого шага из-за юридических проблем и опасений, что это может нанести ущерб стабильности евро, а также создать опасный прецедент.

В конце прошлого года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года, но этот вопрос все еще обсуждается между партнерами.