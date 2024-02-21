Зеленский провел селектор: обсудили блокировку границы с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел селекторное совещание с чиновниками и военными – обсудили блокировку границы с Польшей и ситуацию на фронте.

Об этом говорится в сообщении президента в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на совещании "подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги" вместе с вице-премьером по евроинтеграции Ольгой Стефанишиной, главой МИД Дмитрием Кулебой, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром агрополитики Николаем Сольским. Президент добавил, что следующие шаги будут очень быстро.

"Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть" , – заявил Зеленский.

Также президент заслушал министра обороны Рустема Умерова, доложившего о поставках боеприпасов, оружия, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дронов. Также о ситуации на фронте подробно доложил главком Александр Сырский. Среди прочего заслушали сводки Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Отдельно на совещании речь шла о ликвидации последствий российских ударов, помощи людям, дальнейшем развитии многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.