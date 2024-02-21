Венгрия не смогла добиться снятия санкции с российских олигархов – журналист

Постоянные представители ЕС одобрили продление текущих санкций против России и Беларуси на полгода, не поддержав попытку Венгрии исключить из списков имена трех российских олигархов. Об этом пишет редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, сообщает Европейская правда.

"Послы ЕС также договорились о продлении санкций против более 1900 российских и белорусских физических и юридических лиц еще на 6 месяцев" , – написал он.

По данным журналиста, Венгрия хотела исключить из списка российских олигархов Алишера Усманова, Вячеслава Кантора и Дмитрия Мазепина-младшего, но снова потерпела неудачу.

В начале февраля, Суд ЕС постановил, что российско-узбекский металлургический и телекоммуникационный магнат Алишер Усманов и экс-премьер РФ Игорь Шувалов останутся в санкционном списке Европейского Союза.

Постоянные представители ЕС в среду также дали согласие на одобрение 13-го пакета санкций против России, который должен быть окончательно утвержден до второй годовщины российского вторжения в Украину.