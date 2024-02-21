Великобритания первой ввела санкции за смерть Навального
Великобритания ввела санкции против сотрудников колонии "Полярный волк", где скончался российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщает Европейская правда.
Британия наложила санкции на шесть человек, возглавляющих исправительную колонию, где умер Навальный. К лицам, попавшим под санкции, будет применена заморозка активов и запрет на въезд.
Среди лиц, на которых распространяются санкции, - Вадим Калинин, начальник колонии "Полярный волк" и пять его заместителей.
Британия стала первой страной, введшей санкции в ответ на смерть Навального.
Британия также призвала немедленно передать тело Навального его семье и провести полное и прозрачное расследование его смерти.
"Сегодня мы вводим санкции против высших тюремных чиновников, ответственных за его (Навального) содержание в колонии, где он провел последние месяцы своей жизни. Ответственные за жестокое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий - мы привлечем их к ответственности", - заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.