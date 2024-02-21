Игнат о переходе на F-16: Такого не делала ни одна страна

Украина переходит на самолеты F-16 в экстренном порядке, как это ни делала ни одна страна в мире, и ожидает их прибытия как можно скорее. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

"Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то усовершенствуется. Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут слетать с того, что в нас есть" , - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, как это ни делала ни одна страна в мире. В то же время Игнат добавил, что "сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее".

Также он отметил, что некорректно говорить, что по прибытию этих самолетов сразу будет победа в войне.

"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе, конечно Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно. Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают. Поэтому процесс идет, летчики уже летают, выполняют полеты в небе. Пока продолжаются полеты с инструкторами" , - рассказал спикер.

По словам Игната, украинские пилоты должны полностью освоить технику и самостоятельно управлять самолетами, изучив тактические приемы, чтобы, прежде всего, совершать полеты по перехвату воздушных целей.

"Это многоцелевой самолет, поэтому в дальнейшем нужно отрабатывать нанесение ударов и по наземным, и по надводным целям. Поэтому наши пилоты делают это в экстренном порядке, как я сказал – в ускоренном, потому что вообще курс переподготовки должен длиться 2 года. А мы делаем это гораздо быстрее" , - объяснил спикер.

Он добавил, что существует четкий план действий, согласно которому продолжаются учения пилотов и инженеров.