Игнат: Не стоит рассчитывать на износ российской авиации
Российская Федерация имеет на вооружении около 1500 самолетов, но силы обороны постоянно уничтожают российскую авиатехнику. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.
"Самолеты разные - есть военно-транспортные, есть стратегическая, истребительная авиация, штурмовая и прочее. То, что уничтожено на земле, тоже принимается во внимание. Помните, сколько вертолетов в Чернобаевке накрывались одновременно? В России много авиации.
Приблизительно 1500 боевых самолетов, которые Россия имеет в составе по всей территории, плюс есть какие-то устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно. Но если даже с 1500 уничтожено около 300, то это серьезный процент. Вы каждый день видите уничтожение их авиатехники", - отметил Игнат.
Он также отметил, что Россия ежегодно поставляет новые самолеты, но их не так много, как эксперты хвалятся.
"Например, в прошлом году было поставлено четыре самолета Су-30СМ, несколько Су-34. Это не так много, как они это пафосно заявляют. Но уничтожено нами, как видите, тоже немало", - сообщил спикер.
Отвечая на вопрос об износе авиапарка врага, Игнат отметил, что на это не стоит рассчитывать, ведь у России есть заводы, которые могут восстанавливать и продолжать ресурс старых самолетов. Что касается случаев, когда российские самолеты "теряют" ракеты и бомбы еще на территории РФ, то это может быть из-за "криворукости" пилотов или каких-то технических факторов.