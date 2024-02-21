В МИД Польши прокомментировали пророссийский плакат на вчерашнем протесте фермеров

Министерство иностранных дел Польши встревожено пророссийским плакатом, который был использован одним из участников протеста польских фермеров 20 февраля, и призвало протестующих дистанцироваться от подобных лиц, поскольку это вредит репутации страны. С таким заявлением выступил представитель МИД Польши Павел Вронский, сообщает Европейская правда.

Речь идет о плакате фермера с призывом к Путину "навести порядок с Украиной, Брюсселем и польскими властями", рядом использовали также флаг СССР.

"путін зроби порядок із Україною й Брюсселем й з нашою владою"



Польський уряд повинен прокинутися, бо скоро все може обернутися вже проти самої Польщі. pic.twitter.com/juYTxPKTyd — Митець хаосу???????????????? (@redblackbody) February 20, 2024

"МИД с наивысшим беспокойством отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести" , – заявили в ведомстве.

Подобные поступки вредят репутации Польши, которая в числе первых начала помогать Украине и приняла украинцев, которые спасались от войны, а также дискредитирует самих организаторов протестов, добавили в МИД.

"Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и изъять из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий" , – заявил спикер.

"Нынешнее положение польских фермеров – это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не то, что украинцы защищаются от агрессии" , – подчеркнул он.

В дополнительном комментарии, который цитирует RMF24, Павел Вронский заявил, что инцидент является шокирующим и дискредитирует протесты.

"Эти действия не помогают ни самим фермерам, ни решению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин" , – заявил спикер.

Он добавил, что не важно, появились ли пророссийские лозунги через реальных агентов России, или через "полезных идиотов".