Тарнавский: На Ореховском направлении россияне атакуют на скоростных кавдроциклах

На Ореховском направлении российские захватчики пытаются атаковать на кавдроциклах для быстрого перемещения личного состава, но их уничтожают, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Безуспешными атаки россиян были в частности на Ореховском направлении. Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается".

По его словам, в операционной зоне группировки войск "Таврия" за минувшие сутки россияне нанесли 54 авиаудара, совершили 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

В целом потери россиян за прошедшую войну составили в живой силе 521 человека. В вооружении и военной технике - 60 единиц. Это 6 танков, 34 боевые бронемашины, 6 артсистем, 1 РСЗО, 12 автомобилей, 1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян.

Также Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника, который не называется. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА различных типов.

Напомним:

По данным Генштаба ВСУ, потери россиян за минувшие сутки составили 1 130 человек и достигли в целом 406 080 военных.