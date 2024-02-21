Глава Еврокомиссии: Переговорная рамка для вступления Украины будет готова не раньше лета

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова до европейских выборов, которые пройдут в начале июня, сообщает Европейская правда.

Об этом фон дер Ляйен сказала на брифинге в среду в Брюсселе.

"Мы делаем замечательный прогресс в отношении процесса скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками. Мое лучшее предположение, что они не будут готовы перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это потребует времени", – заявила фон дер Ляйен.

"Но я думаю, что где-то летом, в начале лета мы будем готовы", – добавила она.

Европейская комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины – документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС, в январе.

Ранее были надежды, что переговорная рамка будет готова быстрее, и ее утвердят на межправительственной конференции, созванной после мартовского саммита лидеров ЕС. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них - принятие закона о лоббировании.