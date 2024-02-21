Российские войска ударили по Купянщине: погиб мужчина, еще один ранен
В результате минометных и артиллерийских обстрелов россиянами Купянского района Харьковщины 21 февраля погиб мужчина, еще один получил ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
"Около 12:40 ВС РФ осуществили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской ТГ, в результате чего ранен 52-летний мирный житель.
Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель".
В прокуратуре отметили, что личность погибшего сейчас устанавливают.