Генштаб: Российские войска дважды пытались наступать на левобережье Днепра

За минувшие сутки на фронте произошло 51 боевое столкновение, враг нанес 3 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 71 обстрел из РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении враг предпринял 2 попытки наступления возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки вблизи Тернов и Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силами обороны отражена атака неподалеку от Клищиевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага у Степного, Ласточкиного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 10 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательных БПЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складах горюче-смазочных материалов, 3 пунктам управления, 8 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника".