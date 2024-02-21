СМИ узнали подробности убийства российского пилота, который передал вертолет Украине

Каталонское издание VilaWeb не исключает, что российские спецслужбы причастны к убийству в испанском муниципалитете Вила Джойоса российского пилота Максима Кузьминова, который передал вертолет Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет VilaWeb.

Суд постановил держать рассмотрение дела в тайне, и "с течением времени причастность России к этому преступлению выглядит все более вероятной", отмечает издание.

VilaWeb отмечает, что нет официального подтверждения того, что жертвой в Вила Джойоса стал именно Кузьминов. Однако глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уже заявил: "Этот предатель и преступник стал моральным трупом в тот момент, когда он спланировал свое грязное и страшное преступление".

Представитель командования Гражданской гвардии в городе Аликанте, которая взяла на себя расследование убийства, сказал: "У нас нет данных, мы не можем ничего подтвердить или опровергнуть, даже то, сколько пуль было в трупе. Мы говорим об этом всем СМИ".

Пресс-секретарь испанского правительства, сославшись на тайну следствия, также уклонилась от ответа на вопрос, было ли это убийство казнью со стороны России.

Вила-Джойоса – муниципалитет с населением около 35 000 жителей и столица региона Марина Байша (Marina Baixa). По последним данным, здесь зарегистрировано 1 200 граждан России и 800 украинцев.

Кузьминова убили в Ла Кала, что примерно в 5 минутах езды на автомобиле от центра города в направлении Финестрат. Комплекс, где был убит российский пилот, находится на улице Маринада и состоит из пяти башен на 40 квартир каждая, общих служб, садов, бассейнов и подземных гаражей. Это территория, которая гарантирует определенный уровень безопасности и анонимности.

Модель застройки там не похожа, например, на модель застройки Альтеи, расположенной в нескольких километрах, где уже несколько лет проживают российские граждане с высокой покупательной способностью, в том числе олигархи.

Издание отмечает, что все муниципалитеты на побережье Коста Бланка связаны между собой. Поэтому не исключено, что кто-то из россиян узнал Максима Кузьминова, чье изображение было широко распространено, когда он "дезертировал".

28-летний пилот перешел на сторону Украины в августе 2023 года, прихватив с собой боевой вертолет, которым он управлял, и различную стратегическую документацию. Двое солдат, сопровождавших его, погибли во время операции.

Это дело получило широкую огласку, поскольку было спланировано вместе с украинской армией, которая, по утверждению пропагандистов, заплатила ему полмиллиона долларов и предоставила фальшивые документы, в которых указывалось, что ему 33 года.

Кузьминов несколько месяцев скрывался в Украине, но в декабре 2023 года переехал в урбанизацию Ла Кала в Виле, где его нашли мертвым 13 февраля.

У пилота было по меньшей мере пять огнестрельных ранений, его застрелили во втором подвале гаража многоквартирного дома. Кузьминов пытался убежать, но упал замертво на пандусе, ведущем в первый подвал.

Садовник, который работал на территории, не слышал ни одного выстрела, поэтому следователи подозревают, что их заглушили.

Камеры наблюдения агентства недвижимости зафиксировали въезд и выезд автомобиля убийц. Автомобиль нашли сожженным в овраге Солана, между Вила и Кампелло.

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