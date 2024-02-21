Зеленский поблагодарил Воздушные силы за 7 сбитых самолетов за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 февраля поблагодарил Воздушные силы ВСУ за 7 сбитых российских боевых самолетов за неделю, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Первое – хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты в отношении российских военных самолетов. Семь боевых самолетов – российских "сушек" – за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за точность.

Одна из главных задач в этом году для нашего государства – как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов".

Также президент отметил, что нужно максимально прагматично делать все, чтобы и Украина, и каждый из наших партнеров становились сильнее, чтобы добавлялись возможности защищаться от российского зла. Также приоритет касается отношений с Польшей.

"Я предложил сегодня нашим партнерам в Польше ради общих интересов решить существующие проблемы на границе. Наше правительство, все наши институты готовы к встречам и диалогу. Я готов присоединиться к этим встречам. Очень важно, чтобы и Еврокомиссия была в диалоге . Нам всем нужен результат".

Зеленский сообщил, что Украина готовит новые соглашения о безопасности с партнерами в ближайшие недели.