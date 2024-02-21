Трамп раскрыл короткий список кандидатов в его вице-президенты

Бывший президент Дональд Трамп, который стремится избраться на новый срок в Белом доме, подтвердил имена из своего короткого списка кандидатов в вице-президенты, сообщает Европейская правда.

Об этом Трамп говорил в эфире Fox News во время мероприятия в Гринвилле, штат Северная Каролина.

В списке оказались три бывших соперника Трампа на республиканских праймериз – губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами.

Также среди потенциальных кандидатов – губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, член Палаты представителей Байрон Дональдс и бывший член Палаты представителей Тулси Габбард, которая в 2022 году покинула Демократическую партию.

Трамп отметил, что "все эти люди хорошие, они все солидные", хотя не стал называть имени наиболее вероятного кандидата.

Трамп сказал, что ему нужен кандидат, который сможет помочь ему с "точки зрения избирателя", и что ему нужен человек, который имеет "здравый смысл" по таким вопросам, как граница, электромобили и высокие процентные ставки.

Напомним, Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

Президент Владимир Зеленский выразил готовность поехать с Трампом на фронт в Украине, чтобы он увидел реальность войны, которую хочет остановить "за 24 часа".