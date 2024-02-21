СМИ: Канада готова профинансировать поставки боеприпасов в Украину

Канада готова поддержать инициативу Чехии по срочной доставке десятков тысяч артиллерийских снарядов в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Канады.

Хотя детали еще дорабатываются, источники отмечают, что правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов (22 миллиона долларов США) на реализацию плана, предложенного на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президентом Чехии Петром Павелом.

Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава ведет переговоры с чехами.

"Я подписал меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, относительно возможного приобретения боеприпасов, которыми они сейчас располагают, что позволит нам ... быстрее предоставить их Украине, поскольку мы наращиваем собственное производство", – сказал Блэр в понедельник.

Министр сделал свое заявление после объявления о том, что Канада предоставит сотни беспилотников украинским военным.

Ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.