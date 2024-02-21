Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА на территорию Украины

Российская армия вечером 21 февраля запустила несколько групп ударных БпЛА на территорию Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram

В частности военные по состоянию на 21:32 предупреждают о нескольких группах БпЛА между Кировоградской и Днепропетровской областями, курс северный/северо-восточный; БпЛА в Пятихатском районе Днепропетровской области, курс северо-восточный; в Новосанжарском районе Полтавской области, курс северный (Полтава); на границе Харьковской/Сумской/Полтавской областей, курс северо-западный и в районе Каменского водохранилища, курс северный/северо-восточный.

В 21.53 воздушные силы уточнили, что несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" в южном, центральном и северном районах Полтавской области, курсом на Сумщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:53 выглядит так: