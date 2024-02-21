Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ на сайте Офиса президента.

Также Зеленский вывел из состава Ставки бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Максима Миргородского.

Что предшествовало:

9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба ВСУ генерал-майора Анатолия Баргилевича, по предложению главнокомандующего Александра Сырского.

11 февраля президент назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.