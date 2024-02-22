Курс валют НБУ на 22 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 февраля, достиг уровня 38.6237 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 18 коп до 41.7213 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.7277 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 27 коп до 43.8756 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 9.6704 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.623 700 EUR Евро 41.721 300 GBP Фунт стерлингов 48.727 700 CHF Швейцарский франк 43.875 600 PLN Польский злотый 9.670 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.