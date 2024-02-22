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Курс валют НБУ на 22 февраля

Курс валют НБУ на 22 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 февраля, достиг уровня 38.6237 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 18 коп до 41.7213 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.7277 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 27 коп до 43.8756 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 6 коп до 9.6704 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.623700 +0.1481
EUR Евро 41.721300 +0.1792
GBP Фунт стерлингов 48.727700 +0.2523
CHF Швейцарский франк 43.875600 +0.2747
PLN Польский злотый 9.670400 +0.0601

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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