Курс валют НБУ на 22 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 22 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 февраля, достиг уровня 38.6237 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 18 коп до 41.7213 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 48.7277 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 27 коп до 43.8756 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 6 коп до 9.6704 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.623700
|EUR
|Евро
|41.721300
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.727700
|CHF
|Швейцарский франк
|43.875600
|PLN
|Польский злотый
|9.670400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.