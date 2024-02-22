Стало известно, чью кандидатуру на пост генсека НАТО поддерживает Байден

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Поддержка Байдена, вероятно, заставит больше союзников поддержать кандидатуру Рютте после нескольких месяцев борьбы за эту должность между ним и несколькими другими европейскими лидерами.

Ранее издание сообщило, что две трети стран НАТО поддерживают кандидатуру Рютте на пост главы военного альянса.

Срок полномочий нынешнего главы НАТО Йенса Столтенберга, который с 2014 года уверенно руководил военно-политическим блоком в бурное время трансатлантической политики, истекает в октябре.

Давление усиливается, чтобы утвердить кандидатуру Рютте на пост главы НАТО до июльского саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в честь 75-летия альянса.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас выразила заинтересованность в должности главы НАТО, однако чиновники альянса говорят, что ее кандидатура не рассматривается, поскольку она не заявила о своем желании. То же самое можно сказать и о министре иностранных дел Латвии Кришьянисе Кариньше, который в прошлом году совершил мини-тур для СМИ, чтобы попробовать свои силы.

Путь Рютте к должности генерального секретаря ставит его на путь столкновения с Россией, поскольку альянс противостоит агрессии российского диктатора Владимира Путина спустя два года после полномасштабного вторжения в Украину. А если бывший президент Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет, лидеру Нидерландов придется ориентироваться на скептическое отношение республиканца к НАТО и коллективной безопасности.

Пост генсека НАТО

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться генсеком НАТО, однако ему до сих пор не могут найти достойную замену.

Страны-члены Альянса обсуждали разные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов оказался и бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатуру не поддержали в США.

Также ходили слухи о назначении генсеком главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтте Фредериксен, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.